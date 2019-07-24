РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Пациенты, которые уже стоят на учете в онкологическом диспансере Красногорска, могут самостоятельно записаться на прием к специалисту-онкологу через портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.

Ранее в городском паблике «Красногорск CITY» в соцсети «ВКонтакте» появился пост о том, что жители Красногорска с середины июня не могут попасть на прием к онкологу – электронная запись не работала, а в регистратуре не выдавали талоны.

«Пациенты, которые уже стоят на учете в онкологическом диспансере, могут записываться на прием к врачу-специалисту-онкологу самостоятельно. Ранее был зафиксирован технический сбой в программном обеспечении и не все пациенты могли записаться через портал госуслуг. В настоящее время неполадки устранены и все пациенты, стоящие на диспансерном учете, могут самостоятельно записаться к врачам-специалистам», – говорится в сообщении.