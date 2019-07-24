РИАМО - 24 июл. Сельхозпредприятия Подмосковья по итогам первой половины 2019 года произвели больше мяса птицы, чем в прошлом году, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«За 6 месяцев текущего года сельскохозяйственными предприятиями Подмосковья произведено 111,5 тысяч тонн мяса птицы, что на 9,2 тысячи тонн выше уровня прошлого года», – сказал Разин.

Крупными производителями мяса птицы в Московской области являются «Петелинская птицефабрика» Одинцовского городского округа и городского округа Истра, «Моссельпром» Раменского округа и Домодедова, «Птицефабрика «Элинар – Бройлер» Наро-Фоминского городского округа, «Птицефабрика Ново-Петровская» городского округа Истра.

«Производство «Элинар – Бройлер» – одного из крупнейших производителей мяса птицы в Подмосковье, за 6 месяцев текущего года составило 37,7 тысячи тонн, что на 2,1 тысячи тонн больше к уровню 2018 года», – подчеркнул министр.

Разин дополнил, что отрасль бройлерного птицеводства является самой динамично развивающейся и лидирующей в Московской области.

«В настоящее время в отрасли птицеводства региона работают 11 птицеводческих предприятий, из них пять племенных и шесть товарных предприятий. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств по состоянию на первое полугодие составило 10 миллионов голов», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.