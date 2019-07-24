РИАМО – 24 июл. В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля, ущерб составил 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Подмосковью.

Ранее в дежурную часть по городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя о краже автомобиля, припаркованного у одного из домов на улице Кирпичный завод.

«Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 28-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сергиево-Посадским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.