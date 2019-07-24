РИАМО - 24 июл. Порядка 410 нарушений выявили и устранили инспекторы Госадмтехнадзора на территории городских округов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и в ЗАТО Звездный городок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В 2019 году инспекторами территориального отдела №9 Госадмтехнадзора Московской области возбуждено 506 дел об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Так, сотрудники надзорного ведомства устранили более 270 нарушений сезонной уборки территорий, выявили более 110 случаев парковки автомобилей на зеленых насаждениях, а также привели в порядок более 50 детских площадок во всех подведомственных муниципалитетах.

Кроме того, усилиями инспекторов Госадмтехнадзора были ликвидированы 10 нарушений содержания мемориалов и памятников, а также пять нарушений в содержании теплосетей. Также сотрудники ведомства помогли ликвидировать более 50 очагов очаговых навалов мусора, общий объем которых превысил 200 кубических метров, и разобрались с опасными канализационными люками.