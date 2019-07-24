РИАМО - 24 июл. В конгресс-центре технополиса «Москва» 27 июля пройдет киберспортивный фестиваль «Киберион-2019», на нем можно будет увидеть игровые приставки из 1990-х и косплей-дефиле, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В течение всего дня будут идти открытые турниры по Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat и другим компьютерным играм. Желающие также смогут присоединиться к состязаниям по PUBG Mobile. Ожидается, что на «Киберионе» в режиме онлайн проведут почти 300 матчей», - говорится в сообщении.

Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки. Гости смогут попробовать свои силы на танцевальном симуляторе и в компьютерных гонках, попасть в виртуальную реальность с помощью специального шлема, посмотреть популярные в советское время игровые автоматы «Удачный выстрел», «Городки» и «Морской бой», а также оценить компьютерные приставки Sony и Dendy, которые появились в России в 1990-х годах.

Фестивальную программу дополнит косплей-дефиле, на котором представят более 40 образов персонажей из разных компьютерных игр.

«Вход на фестиваль бесплатный. Турниры по компьютерным играм начнутся в 10:00. Интерактивные площадки откроются в 12:00, а косплей-дефиле начнется в 15:00», - уточняется в материале.