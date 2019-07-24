РИАМО - 24 июл. В Москве работает уникальный сервис по получению в электронном виде услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению объектов — с момента запуска проекта было подано более 4 тысяч заявок, а пользованию системой обучили уже более 500 застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ведется работа по улучшению инвестиционного климата в строительной сфере. С этой целью мы решили оптимизировать взаимодействие застройщиков с РСО, обеспечив их электронное взаимодействие на всех этапах оказания услуг», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В электронном виде на сайте мэра Москвы (mos.ru) можно оставить заявку на получение технических условий, заключить договор о подключении и получить акты технологического присоединения у шести ресурсоснабжающих организаций.

Власти Москвы проводят активную работу с застройщиками — организуют практические семинары по использованию сервиса. С момента его запуска уже более 500 представителей застройщиков посетили специализированные мероприятия и прошли обучение.

Ближайший семинар состоится 1 августа в 10:30 в главном здании АО «Объединенная энергетическая компания». Для участия в мероприятии необходимо отправить заявку с контактными данными и наименованием организации на электронный адрес (справка по телефонам: +7 903 131-45-45; +7 495 657-91-01, добавочный 1344).