РИАМО - 24 июл. Масштабный субботник проходил в микрорайонах Сходня и Фирсановка в Химках в течение двух дней, сразу несколько городских ведомств города были заняты уборкой улиц и благоустройством территории, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Во время субботника в микрорайоне убрали несанкционированные свалки. Параллельно коммунальные службы провели работы, о которых просили жители микрорайона. Так, много просьб было о спиле деревьев.

«За выходные в микрорайонах Сходня и Фирсановка коммунальные службы собрали почти 200 кубометров мусора. Уборка проводилась на 80 улицах микрорайона. 354 объекта (дома, ограждения, опоры освещения) приведены в порядок», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Участие в субботнике приняли ГБУ «Жилищник» и «Комбинат по благоустройству и озеленению городского округа Химки».

Весь мусор с несанкционированных свалок будет отправлен на переработку.