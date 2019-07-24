РИАМО - 24 июл. Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству школы на 154 места в городском округе Луховицы, возвети здание планируется в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок 23 июля 2019 года опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 154 места по адресу: городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, улица Центральная, участок 31А», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Он добавил, что плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию школы в 2020 году.

В новой школе будут современные классы, просторные актовый и спортивный залы, столовая, библиотека. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, места для отдыха, будет выполнено озеленение.

«Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета», - уточняется в материале.