РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июл. Ремонт сломанных качелей провели на детской площадке по Московскому бульвару в Балашихе по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Она отметила, что на площадке у дома №1А по Московскому бульвару (возле дома быта) протерлась цепь, на которой держатся качели. Жительница просила срочно заменить цепь, иначе могли пострадать дети.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу содержания детской площадки и ремонта качелей и сообщает, что администрацией по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказала замглавы администрации округа Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.