РИАМО - 24 июл. Гостиничный комплекс общей площадью более 30 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Новая гостиница общей площадью 30880 квадратных метров входит в состав многофункционального центра. Она включает в себя 591 номер, в которых могут одновременно разместиться свыше 1200 постояльцев. Большая часть номеров - однокомнатные, также есть двухкомнатные, и номера с отдельной кухней», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Все номера находятся со второго по 17-й этаж, а первый этаж пойдет под размещение офисов, кафе и ресторанов. Планируется, что постояльцами гостиницы станут сотрудники и арендаторы многофункционального центра в районе деревни Мамыри, в котором она и расположена.

Сам центр находится в 1,4 километра от МКАД по Калужскому шоссе. Сюда от станций метро «Тропарево» и «Теплый стан» организован бесплатный трансфер. Кроме гостиницы, в многофункциональный центр входят оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити», офисный центр, павильоны отгрузки овощей и склад штабелеров с автостоянкой.