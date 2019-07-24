РИАМО - 24 июл. В Подмосковье и Москве до позднего вечера 25 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Московском регионе из-за дождя до 23:00 25 июля. Из-за грозы предупреждение в столице действует до 21:00 25 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области.

Ранее синоптики сообщали, что в начале следующей недели в Московский регион может прийти резкое похолодание.