РИАМО - 24 июл. Студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Ивановского химико-технологического университета посетили в Воскресенске полигон вторичных материальных ресурсов №2 «Лопатинский», более известный как Белая гора, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

«Ознакомительную экскурсию для учащихся провели сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» – начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала Елена Жаринова и начальник технического отдела, кандидат технических наук Владимир Миронов», - говорится в сообщении.

В ходе экскурсии студентам, проходящим производственную и преддипломную практику на химкомбинате, рассказали об особенностях эксплуатации и тонкостях процесса рекультивации полигона складирования вторичного продукта, образующегося при выпуске фосфорной кислоты. На встрече подробно поговорили о том, как образуется фосфогипс, насколько он безопасен и из чего состоит.

Большой интерес у студентов вызвала и сфера применения фосфогипса, который используется в строительной и дорожно-строительной отраслях, в сельском хозяйстве в качестве мелиоранта, в цементной промышленности как альтернатива природному гипсу, в нефтегазовой отрасли для рекультивации земель при проливах нефти, а также для тампонирования скважин.

В ходе экскурсии были затронуты и вопросы безопасности. Благодаря постоянной рекультивации склоны полигона активно покрываются растительностью, которая защищает объект от ветровой эрозии. На фосфогипсе и рядом с ним растут и трава, и деревья, и даже грибы.

Миронов отметил, что минимизировать воздействие полигона на экологию позволяют

регулярный мониторинг объекта, ответственное отношение воскресенских химиков к вопросам эксплуатации и многолетнее сотрудничество предприятия с ведущими профильными институтами, в частности, Санкт-Петербургским горным университетом, а также Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства.

У студентов МГУ производственная практика на ВМУ завершилась защитой отчетов. Полученные учащимися теоретические и практические знания оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты производственных подразделений химкомбината.

«Все студенты столичного вуза успешно защитились и показали высокий уровень знаний и хорошее владение профессиональными компетенциями, необходимыми для работы в сфере химического производства», – отметила начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала службы по управлению персоналом АО «ВМУ» Елена Жаринова.

По ее словам, учащиеся не только успешно справились с заданиями, но и проявили высокий уровень подготовки и подлинный интерес к химии.

«Безусловно, полученные на нашем предприятии практический опыт и новые знания придали будущим молодым специалистам еще больше уверенности в том, что после завершения обучения они точно будут востребованы», - заключила Жаринова.