РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Компания-перевозчик сделала выговор водителю автобуса №51 в подмосковном Подольске за переписку по телефону во время движения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на нарушение водителем правил дорожного движения. Она отметила, что на общественном маршруте №51, от Подольска до поселка Львовский, водитель во время движения переписывался по телефону.

«АО «Мострансавто» рассмотрело обращение по вопросу нарушения правил дорожного движения транспортным средством на муниципальном маршруте №51 в Подольске. <…> По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя за нарушение ПДД к дисциплинарной ответственности в виде выговора», – говорится в ответе компании-перевозчика.

Также был проведен дополнительный инструктаж водительского состава о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и правил дорожного движения.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.