РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июл. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 26 по 28 июля проведут рейд по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период с 26 по 28 июля 2019 года сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматриваются штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся сесть за руль транспортного средства, по номеру «112» или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.