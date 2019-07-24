РИАМО - 24 июл. ООО «БизнесСкан» оштрафовано более чем на 690 тысяч рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Реализация картельного соглашения привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых ГБУ МО «Московский областной архивный центр», ГБУ Москвы «Центральный государственный архив Москвы», ФКУ «Государственный архив Российской Федерации» и другими.
«Московским областным УФАС России в отношении ООО «БизнесСкан» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 698 640 рублей», – отмечается в сообщении.
Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «БизнесСкан». Общество признали нарушившим закон «О защите конкуренции».
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