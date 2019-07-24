РИАМО - 24 июл. Сотрудники Брянской таможни помогли пресечь незаконный ввоз в Москву 130 килограммов устриц, который пытался совершить гражданин Молдавии, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы Центральное таможенное управление.

Инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили 13 коробок замороженного деликатеса, когда проводили досмотр багажа пассажиров поезда Кишинев - Москва. Молдаванин оформил декларацию на продукты, но при нем не было никаких товаросопроводительных и ветеринарных документов.

«В отношении иностранных граждан, нарушивших порядок прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 Кодекса административных правонарушений РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений)», — сказал исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Александр Дралинский.

Неделю назад его соотечественник также пытался ввезти 100 килограммов устриц без документов. Всего за прошедшие семь дней сотрудники Володарского таможенного поста возбудили 20 подобных дел. На сопредельную территорию вернули почти 1,5 тонны продукции - это мясо, колбасные изделия, вишня и орехи.