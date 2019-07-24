РИАМО - 24 июл. В арсенале технического обеспечения Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. в Пушкинском городском округе появилась рентгенохирургическая система С-дуга, оно позволяет проводить операции по дроблению камней в почках, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Это оборудование было приобретено для нужд больницы министерством здравоохранения Московской области. Рентгенохирургическую систему уже установили в операционной в корпусе №9, начато проведение операций под рентген-контролем», - говорится в сообщении.

Главное предназначение рентгенохирургических систем С-дуга – качественная и достоверная визуализация проникающих лечебных процедур при минимальном уровне облучения.

Эта установка, наряду с использованием эндоскопических методов лечения, компьютерной томографии, методов ультразвуковой диагностики, позволит вывести операции, проводимые в больнице, на новый уровень и существенно расширить их перечень в урологическом и хирургическом отделениях.

«Если раньше мы могли дробить камни только в мочевом пузыре и мочеточниках, то теперь С-дуга позволит заниматься дроблением камней в почках. Мы уже вводим эти операции, так как все необходимое оборудование в больнице теперь есть, а персонал к подобным операциям был подготовлен ранее», - отметил заместитель главного врача по медицинской части больницы Александр Аверин.

Он добавил, что новая установка значительно снизит нагрузку на пациентов при дроблении камней в мочеточниках, облегчит и существенно улучшит качество эндоскопических и пункционных операций на желчных протоках, в том числе, под УЗИ-наведением. Хирурги смогут более точно во время операции проводить контроль дренажей в желчных путях.

Сейчас в урологии и хирургии все большее распространение получают малоинвазивные методы операционного вмешательства, такие, как трансуретральная резекция (введение хирургического инструмента через уретру), чрезкожный эндоскопический доступ – и все эти методы успешно применяются в урологическом и хирургических отделениях больницы.

С-дуга существенно расширит перечень операций и улучшит их качество, так как позволит прямо во время проведения операции осуществлять рентгенологический контроль (в том числе при помощи контраста) действий врачей и дополнительно визуализировать все этапы проводимой операции.

«Наличие современного оборудования в медицинских учреждениях Подмосковья позволяет улучшить качество обследования больных, максимально эффективно и своевременно выявлять различные заболевания. Поэтому медучреждения региона ежегодно получают передовую медтехнику», - подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она уточнила, что в 2019 году в медицинские организации будет поставлено более 140 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, рентгенаппараты, ангиографы, маммографы, флюорографы.