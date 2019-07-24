РИАМО - 24 июл. Московская область занимает первое место в стране по количеству индустриальных парков, у региона привлекательная инвестиционная отрасль, сейчас индустриальные парки оставляют за собой место лидирующего сегмента в инфраструктуре России, сообщил РИАМО исполнительный директор ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

«Московская область по итогам 2018 года вышла на первое место по количеству индустриальных парков в стране. Здесь в основном частные индустриальные парки, что объяснимо тем, что инвестиционно привлекательный регион, здесь хорошая экономика, здесь можно делать индустриальный парк как высокомаржинальный девелоперский бизнес, что невозможно в других регионах», - сказал Журавский.

Он добавил, что потенциал Московской области реализован еще не полностью.

Сейчас индустриальные парки оставляют за собой место лидирующего сегмента в инфраструктуре страны.

«Индустриальные парки оставляют за собой место лидирующего сегмента в инфраструктуре. В среднем индустриальные парки развиваются быстрее, чем вся другая инфраструктура в стране. Они развиваются быстрее, чем вся экономика в принципе», - заключил Журавский.

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