РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июл. Фестиваль подмосковных парков, который планировали провести 27 июля в парке «Пехорка» Балашихи, перенесли на 3 августа, в рамках него проведут торжественную церемонию награждения лучших парков Подмосковья за 2019 год, сообщается на странице дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Областной фестиваль парков в Балашихе перенесен с 27 июля на 3 августа. Местом проведения остается парк «Пехорка». Для гостей фестиваля подготовлена большая концертная программа с участием творческих, музыкальных, театральных коллективов из Балашихи и других городов Московской области», – говорится в сообщении.

Также в парке проведут мастер-классы, викторины, конкурсы и другие развлечения для детей и взрослых. Завершится фестиваль салютом в 22:00.

В 2018 году парк «Пехорка» был выбран лучшим в Подмосковье по итогам областного конкурса. На фестивале 3 августа будут объявлены победители 2019 года. Им будут вручены гранты: за лучший парк – 25 миллионов рублей, лучшую концепцию – 75 миллионов рублей, лучшую танцевальную площадку – 5 миллионов рублей.