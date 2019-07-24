РИАМО - 24 июл. Полицейскими раскрыта кража электросамокатов со склада в Химках, по подозрению в совершении преступления был задержан житель Каширы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился предприниматель с заявлением о краже двух электросамокатов из складского помещения на Ленинградском шоссе. Сумма ущерба составила более 61 тысячи рублей.

«В результате отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции 35-летний житель городского округа Кашира, который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что самокаты он продал, а денежные средства потратил на личные нужды», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.