РИАМО – 24 июл. В строении района Дорогомилово на западе Москвы обнаружили обгоревшее тело, сообщает РЕН ТВ.

Обгорелый труп лежал на территории запустелого здания на Кутузовском проспекте.

«По данным РЕН ТВ, останки мужчины были завалены углями», — говорится в сообщении.

На данный момент тело находится в морге. Там специалисты проведут экспертизу, в ходе которой выяснят, по каким причинам наступила смерть мужчины.

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