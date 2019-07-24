РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Сотрудники полиции разыскивают налетчиков, ограбивших продуктовый магазин на улице Молодежная в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

В Подольске в ночь на среду злоумышленники ограбили продуктовый магазин на улице Молодежная, предположительно их было трое.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается сумма ущерба», – сказал сотрудник.

По появившейся ранее в ряде СМИ информации, налетчики ворвались в магазин, после чего скрылись на автомобиле Mitsubishi Lancer.