РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска спишет пени жителям, оплатившим задолженность за жилищно-коммунальные услуги по 27 июля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Должники, в кратчайшие сроки требуется погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги и текущий платеж. Существующая задолженность за ЖКУ не позволяет управляющей компании МУП «СЕЗ» в полном объеме оплачивать коммунальные ресурсы (газ и электроэнергия). Погасившим задолженность за ЖКУ по 27 июля (включительно) будет произведено списание пеней», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что с информацией о задолженности жители могут ознакомиться на информационных досках и на сайте МУП «СЕЗ», перейдя по ссылке «Долги». До 28 июля бухгалтерия и кассы УК будут работать с 8:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)760-43-38.