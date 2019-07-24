РИАМО – 24 июл. Аналитики компании Nielsen провели исследование и выяснили, что россияне стали покупать меньше бытовой химии, а если и покупают, то исключительно по промоакциям, сообщает РБК.

С июня 2018-го по май 2019-го число проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья – на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» – на 3,8%. По мнению аналитиков рынка, это может быть следствием финансовых трудностей у россиян.

«Потребители стараются контролировать расходы, уменьшают количество стирального порошка на одну стирку, покупают его в более выгодных больших упаковках. Кроме того, увеличивается потребление гелей и капсул для стирки. Если в 2015 году на долю порошков приходилось 85% рынка, сегодня — существенно ниже», – отметил представитель бренда бытовой химии Henkel Томаш Дуффек.

Снижение продаж стирального порошка подтверждает и российский офис исследовательской компании GfK, чья потребительская панель фиксирует покупки 20 тысяч домохозяйств.

В сети «Ашан» спрос на порошки, жидкие стиральные средства и средства для мытья посуды растет из-за промоакций, отметил представитель пресс-службы ритейлера.

В магазинах «Магнит», спрос на стиральный порошок в первом полугодии 2019 года был стабильным.