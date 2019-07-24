Жить в Нью-Йорке, гулять по Таймс-сквер, любоваться Манхэттеном и отдыхать в Central park, как героини «Секса в большом городе», для многих – несбыточная мечта. Бывшая стюардесса «Трансаэро», которая потеряла работу в Москве и уже три года живет в США, рассказала, как выжить иммигранту в столице мира.

В Нью-Йорк на разведку

© фото из личного архива героини

Я всегда говорила родителям, что хочу жить в Америке, но никогда не могла ответить конкретно – почему.

С 18 лет я работала стюардессой в авиакомпании «Трансаэро». Летала в экономе, в бизнес-классе и в империал-классе, а через четыре года, в 2016 году, компания обанкротилась. Мой папа был в «Трансаэро» командиром экипажа. Мы потеряли работу в один день. Все задолженности от авиакомпании я получила только полгода назад.

© фото из личного архива героини © фото из личного архива героини 1 из 2

Нам обещали рабочие места в «Аэрофлоте», но по факту нас позвали на собеседование и общались с нами в таком тоне, как будто мы новички. Мои коллеги, которые пошли работать в «Аэрофлот», жаловались на мизерные зарплаты.

Когда я прилетала в Штаты по работе – в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Майами – мне удавалось вдохнуть полной грудью, и я чувствовала, что я дома.

Когда я потеряла работу, я пошла на риск и прилетела в Нью-Йорк на разведку, а в итоге осталась. Это решение было принято в период сильного стресса, поэтому было из разряда «сейчас или никогда».

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Плыть по течению

© фото из личного архива героини

Оборачиваясь назад, я горжусь тем, что смогла это сделать, потому что было ужасно сложно. Мои родители всегда были моей поддержкой, всегда выслушивали меня и давали советы. Для меня это было самое главное при переезде – чувствовать, что меня полностью поддерживают!

Опасений из разряда, что я в чужой стране пропаду, не было. Как говорят американцы, «go with the flow» – я плыла по течению. Сомнения есть до сих пор, но это больше психологическое: «Смогу ли я здесь что-то сделать?»

Жизнь здесь, как и в Москве, проходит бегом, так как везде надо успеть.

При этом в Нью-Йорке много людей, которые вообще не парятся – лишь бы крыша была над головой.

И это, наверное, расслабляет. Но есть и другие – они усердно работают, чтобы жить хорошо. И это мотивирует!

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No money no honey

© фото из личного архива героини

В Нью-Йорке я учусь в языковой школе, с углубленным изучением языка по некоторым направлениям, на данный момент прохожу обучение для сдачи экзамена TOEFL, который необходим для поступления в университет. Для иностранцев в США языковые школы – первый этап для подготовки к поступлению в университет, так можно понять свои слабости в языке и подтянуть их перед поступлением в колледж.

Обучение здесь дорогое, и иностранцу непросто получить financial aid или кредит на учебу. Иностранные студенты имеют право в свободное от учебы время подрабатывать на кампусе не более 20 часов в неделю. Сами понимаете, зарплата невелика, а жить-то на что-то надо и за школу платить!

Здесь просят показать bank statement – выписку из банка, чтобы на счету было как минимум $13 000. А в университете, насколько я знаю, еще больше денег должно быть на счету.

Если у тебя нет спонсора, и ты сам не можешь выступить в качестве него, то в школу тебя не возьмут и студенческую визу твою не одобрят. С этим строго. No money no honey.

Изначально выжить здесь мне помогали родители, затем я стала жить с молодым человеком.

Честно говоря, в плане работе я до сих пор пытаюсь найти себя, в стюардессы здесь идти не хочу. Подумываю быть преподавателем, так как по образованию я – преподаватель английского языка. Но для этого мне нужно подтвердить российский диплом в Америке.

Работы здесь много, и зарабатывать деньги, особенно в Нью-Йорке, вполне реально.

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Борьба с зажатостью

© фото из личного архива героини

Когда я впервые прилетела в Америку, то не поняла, почему здесь все такие дружелюбные. Большинство местных жителей улыбаются и всегда желают хорошего дня. На улице, в кафе, и даже когда сидишь на маникюре, может быстро завязаться разговор!

По сравнению с нашими угрюмыми лицами, которые видишь в аэропорту или в сферах обслуживания, это выглядит дико странно.

Американцы говорят: Russians are tough. Скорее всего, это из-за нашей зажатости.

Люди как будто боятся немного расслабиться и быть самими собой. И я была такой, когда только переехала в Нью-Йорк, стеснялась общаться или реагировать на общение с незнакомцами. В какой-то момент я переступила через себя и поняла, что с незнакомцами общаться интересно. Ведь каждый человек по-своему уникален!

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I am from Russia

© фото из личного архива героини

Нью-Йорк у меня ассоциируется с небоскребами и мостами, а также с толпами туристов. Этот город как-то по-особому заряжает.

Я обожаю The Times Square. Люблю просто сесть и наблюдать за людьми, толпами восхищенных туристов или прохожих, которые куда-то всегда спешат!

Я думаю, Москва и Нью-Йорк очень похожи, но в Нью-Йорке больше национальностей, так что встретить коренного американца не так уж просто.

Всегда, когда я говорю «I am from Russia», люди удивляются и с улыбкой на лице пытаются вспомнить какое-нибудь слово на русском, «спасибо» либо «привет».

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Цена красоты

В Нью-Йорке услуги бьюти-сферы – маникюр, наращивание ресниц, массажи стоят немалых денег. Есть китайские салоны, где на порядок дешевле (от 15 долларов за маникюр), но ходить туда рискованно, так как нельзя на 100% быть уверенной в мастерстве и стерильности.

Знаю и по своему опыту, и по опыту своих коллег из авиакомпании, что в Америке хорошие витамины, средства для волос, спортивное питание и прочие мелочи для красоты.

© фото из личного архива героини

В США мне не хватает родителей и друзей. Русские магазины здесь есть, поэтому скучать по пельмешкам или вареной колбасе не приходится. А вот по русским праздникам не скучаю – мы с молодым человеком совместно отмечаем праздники друг друга.

Я только в начале пути, поэтому рекомендовать переезжать в Америку не буду. Самое главное – не бояться следовать своей мечте.

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