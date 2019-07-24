РИАМО - 24 июл. В столичном районе Бабушкинский в текущем году появится новая подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новую подстанцию скорой медицинской помощи №17 на 20 машиномест на северо-востоке Москвы в районе Бабушкинский по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 13А, введут в эксплуатацию в этом году. Уже возведена надземная часть здания, завершаются фасадные работы, идет отделка помещений. Началась поставка оборудования», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь трехэтажного здания подстанции скорой медицинской помощи составит 3969 квадратных метров.

На первом этаже разместятся пост охраны, пост мойки автомобилей, гараж-стоянка автомобилей, помещение диспетчерской с комнатой отдыха, помещение для хранения медикаментов, медицинские помещения для оказания медицинской помощи, помещение предрейсовых осмотров, служебные и бытовые помещения.

«На втором этаже будут оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, гардеробы, душевые, помещения для сушки одежды и обуви», - перечисляется в материале.

На третьем этаже будут расположены служебные, складские и кладовые помещения, кабинеты администрации, зал совещаний, комната психологической разгрузки, медицинский архив.

«Подстанция скорой медицинской помощи предназначена для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будет функционировать в круглосуточном режиме. Всего по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу города Москвы до 2021 года включено строительство четырех подстанций скорой медицинской помощи», - добавил Бочкарев.