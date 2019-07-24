РИАМО - 24 июл. Страховой дом «ВСК» выступил страховым партнером спортивного фестиваля «Московские футбольные каникулы», мероприятие состоялось на территории Историко-архивного института РГГУ при поддержке благотворительного фонда «Страна футбола» и было посвящено годовщине проведения в России чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«В фестивале приняли участие любители футбола, волонтеры чемпионата мира по футболу и приглашенные гости. В течение дня команды и отдельные спортсмены соревновались в мини-футболе, панна-футболе (главная задача - не только забить как можно больше голов, но и прокинуть мяч между ног соперника), текболе (сочетание футбола и настольного тенниса), футбольном фристайле (выполнение трюков с футбольным мячом) и чеканке мяча», - говорится в сообщении.

Лучшим игрокам вручили награды капитан сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев и защитник национальной сборной Марио Фернандес.

Страховой дом «ВСК» учредил собственную номинацию. По результатам состязаний специальный приз был вручен Вячеславу Сорокину за наибольшее количество забитых голов и результативных действий в соревнованиях по мини-футболу.