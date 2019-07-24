РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июл. Глава Балашихи Сергей Юров во время визита на завод по производству конвейерного оборудования компании «Технопул-Р» в микрорайоне Никольско-Архангельский обсудил с руководством предприятия вопросы расширения площади производства, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Юров вместе с представителями администрации городского округа осмотрел помещения, расположенные на территории промышленного комплекса, и пообщался с директором предприятия.

«Это предприятие, которое специализируется на изготовлении производственных линий, прежде всего для пищевой промышленности. Компания реализует программу импортозамещения и поставляет оборудование – конвейеры, продукцию по шоковой заморозке – для пищевых производств крупным российским заводам. С руководством обсудили вопросы расширения площади производства», – сказал Юров.

Он добавил, что предприятие активно участвует в социальных программах. На территории промышленного комплекса построен Ледовый дворец.

Генеральный директор компании Ринат Ягудин рассказал, что предприятие производит линии для охлаждения, заморозки, выпекания пищевых продуктов, конвейеры различных типов.

«Линии должны выпускать конечный пищевой продукт и в то же время быть испытательным комплексом. Сегодня занимаемся развитием такого проекта, который будет готов к середине сентября (2019 года – ред.). Выпускаться будет строго натуральный продукт», – отметил Ягудин.

Компания «Технопул-Р» была создана в 2004 году. На сегодняшний день она признана абсолютным лидером отечественного рынка по проектированию, производству спиральных конвейеров и оборудования для заморозки продуктов, спектру монтажных и пусконаладочных работ, а также по сервисному обслуживанию.