РИАМО - 24 июл. В столице следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности Мосгоризбиркома участниками акций протестов за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

«В июле 2019 года участники одного из движений с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома», - говорится в сообщении.

Действия протестующих сопровождались угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий. Дело заведено по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В рамках расследования будут допрошены организаторы и участники несогласованных акций протеста.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.