РИАМО - 24 июл. Логистическая и транспортная инфраструктура Подмосковья готова к экспорту региональной молочной и сырной продукции в Китай, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководством французской компании Savencia Fromage & Dairy. Глава региона рассказал, что подмосковные власти будут сопровождать проект по строительству завода французской компании в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском городском округе.

«Обсуждали выход на внешние рынки. Сейчас идет торговая война Америка-Китай, и она дает очень хорошую возможность российским производствам поставлять свои сыры, молочные продукты на китайский рынок. У нас уже заработали два контейнерных терминала, которые могут отправлять продукцию в Китай. Достраивается контейнерный терминал «Белый Раст», и соответственно у наших производителей есть все возможности по экспорту в Китай», - сказал Хромов журналистам после встречи с представителями компании Savencia.

Он отметил, данные поезда позволяют доставлять продукцию в кратчайшие сроки - от 8 до 11 дней, тогда как водный путь из Санкт-Петербурга занимает 35-40 дней.

«Война Китай - Америка дает нам еще одну возможность, и коллеги французские это хорошо понимают», - заключил Хромов.