РИАМО - 24 июл. Подмосковные спортсменки увезли золото и серебро с чемпионата мира по фехтованию, который прошел с 15 по 23 июля 2019 года в венгерской столице Будапешт, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль завоевала Яна Егорян в командных соревнованиях саблисток. В рамках сборной России ей удалось обыграть спортсменок из Франции и Кореи. Серебро в боях на шпагах в составе отечественной сборной досталось Татьяне Андрюшиной: наши шпажистки обошли итальянскую и проиграли китайской. Отставание в овертайме составило только одно очко, так что, как сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, это серебро с оттенком золота.

«Такой результат подмосковных фехтовальщиц на главном мировом первенстве можно назвать более чем достойным, ведь медали, которые они принесли в составе национальной сборной, обеспечили российской команде первое место в общем зачете чемпионата мира», — прокомментировал Терюшков.

Осенью отечественным спортсменкам предстоит сразиться в следующем большом международном старте.