РИАМО - 24 июл. Сообщение о задержании оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сотрудниками ОМОН в столице является недостоверным, говорится в сообщении пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее Навальный в своем Instagram написал, что вышел из дома побегать, но около подъезда находился маленький автобус с ОМОНом, который его и задержал. Оппозиционера доставили в отдел МВД по Даниловскому району столицы.

«Сотрудники Росгвардии не принимали участия в этом задержании, а подразделения ОМОН в настоящее время входят именно в состав Росгвардии», – говорится в сообщении.

Предположительно, Навальный задержан за призывы к участию 27 июля в несанкционированном массовом мероприятии у столичной мэрии.