РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Жители подмосковного Подольска смогут приобрести дыни и арбузы с 1 августа на бахчевых развалах по 11 адресам, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управления потребительского рынка администрации городского округа.

«На территории городского округа Подольск с 1 августа будут работать 11 отдельно стоящих бахчевых развалов. Кроме того, можно будет приобрести дыни и арбузы на универсальных рынках и ярмарках, а также в сетевых и локальных магазинах», – сказал сотрудник.

Он отметил, что бахчевые развалы откроются по следующим адресам: на улице Парковая, у дома №40; на улице Филиппова, у дома №1; на улице Северная, у дома №6; на улице Энтузиастов, у дома №1; на улице Подольская, у дома №6; на проспекте Юных Ленинцев, у дома 34/2; на улице Захарьинская, у дома 5А; на улице Циолковского, у дома №10/6; на улице Давыдова, у дома №16; на улице Большая Зеленовская, у дома №60 и на Юбилейной площади.