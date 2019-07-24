РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в среду днем образовалась пробка длиной свыше 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 12:58 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Кирова, Большая Серпуховская, Правды, Пионерская, Индустриальная и других.