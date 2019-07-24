РИАМО - 24 июл. Агропарк «Сырная долина» в Дмитровском городском округе будет производить около четверти объема российских сыров после запуска производства, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Создаваемый сырный кластер позволит добавить еще четверть производства сыров, причем самого высокого уровня. Более 15 тысяч тонн в год. Это очень хорошо. Причем сыры будут разные - от твердых до мягких сыров, в том числе козьих», - сказал Хромов.

Он отметил, что один из резидентов - компания Savencia - известна на весь мир своими элитными сортами сыра. При этом поиск инвесторов продолжается.

«Хочется отметить нашу активную работу по привлечения инвесторов, мы с данной компанией (Savencia - ред.) переговоры ведем уже более 1,5 лет, встречались с ними на роуд-шоу в Париже, на прошлом молочном форуме они были одними из ключевых участников. Выстраивание таких партнерских отношений с любыми инвесторами - наш приоритет. Мы продолжаем работать с другими французскими инвесторами, с регионом Рона-Альпы по привлечению других производителей сыров», - заключил Хромов.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководством французской компании Savencia Fromage & Dairy. Глава региона рассказал, что подмосковные власти будут сопровождать проект по строительству завода французской компании в агропарке «Сырная долина».

Президент компании Savencia Алекс Бонгран отметил, что Россия - очень важная страна в европейском пространстве. Здесь есть возможность для развития бренда.