РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах 1 августа откроются около 30 бахчевых развалов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Бахчевые развалы на территории городского округа Люберцы начнут свою работу 1 августа. Планируется, что их будет порядка 30», – говорится в сообщении.

В округе работают девять универсальных рынков и шесть ярмарочных площадок, торгующих овощами и фруктами.

«Сезон продаж бахчевых культур традиционно завершится 1 ноября», – заключается в сообщении.