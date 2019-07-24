РИАМО - 24 июл. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова вручила свидетельства о праве на получение жилищных субсидий 22 врачам в рамках программы «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«Хочу сказать вам слова благодарности за ваш труд, 22 врача-специалиста получат сегодня сертификаты. Это программу инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы очень рады, что все вы работаете у нас, хочется пожелать, чтобы квартира, которую вы приобретете, стала настоящим домом для вас», - сказала Федотова.

Медики получили свидетельства на общую сумму 57 миллионов рублей. С начала реализации программы «Социальная ипотека», учитывая данную церемонию, 1373 специалиста получили субсидии на приобретение жилья. В среду прошла пятая церемония вручения.

В программе «Социальный ипотеки» участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. На 2019 год министерством жилищной политики Московской области запланировано вручение еще 220 свидетельств.

В рамках социальной ипотеки квартира приобретается за счет средств областного бюджета: 50% выдается в виде жилищной субсидии, остальные 50% предоставляются в течение последующих 10 лет в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита. Участник программы погашает только проценты по кредиту.