РИАМО - 24 июл. В Подмосковье на срезах хризантем, завезенных из Нидерландов, был обнаружен опасный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс — все цветы пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверка, которая и выявила вредителя, проводилась 18 июля 2019 года на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал».

«При досмотре срезов цветов хризантем одноголовых (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», – отмечается в сообщении.

Данные об опасном вредители позже подтвердились экспертизой специалистов Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). В итоге, в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ зараженные срезы цветов были уничтожены.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — чрезвычайно опасный вредитель, который отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и скоплений темных, очень мелких пятен (точек).