РИАМО - 24 июл. Участок дороги в районе Измайлово на востоке Москвы перекроют с 25 июля из-за инженерных работ, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Движение будет ограничено на участке Измайловского шоссе в районе дома №22», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 25 июля по 25 сентября в круглосуточном режиме. На одной полосе магистрали будет проводиться реконструкция инженерных сетей.

Измайловское шоссе в будущем соединится с крупнейшими автомагистралями столицы благодаря строительству Северо-Восточной хорды: среди них такие, как МКАД, шоссе Энтузиастов, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе.