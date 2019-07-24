РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июл. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец 26 июля проведут рейд, во время которого проверят соблюдение водителями правил безопасной перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

ГИБДД Люберец уделяет внимание безопасности детей на дорогах в период летних каникул.

«26 июля по адресу: Октябрьский проспект, дом №112, в районе торгово-развлекательного центра «Выходной» в период с 15:00 до 16:00 часов будет проведен очередной рейд «Детское кресло», в ходе которого сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями требований правил безопасной перевозки детей», – говорится в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.