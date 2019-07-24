РИАМО - 24 июл. Дополнительное тестирование системы электронного голосования в столице прошло без функциональных сбоев, явка составила 78,7%, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты Москвы.

23 июля в Московском парламентском центре состоялось дополнительное тестирование системы электронного голосования, которая будет задействована на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября. Жители столицы голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.

«По результатам 30% участников тестирования проголосовали за то, чтобы помещать бездомных собак и кошек в приюты для животных. <…> Голосование прошло на портале www.mos.ru. Всего для участия в тестировании зарегистрировалось более 4,5 тысяч избирателей, из которых в голосовании приняли участие 3377 человек», – отмечается в сообщении

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, дополнительное тестирование – еще один способ выявить проблемы и понять, какие моменты нужно усилить.

«Зарегистрировались на участие в тестировании электронного голосования 4533 избирателя, и уже через три часа после начала голосования явка составила 45%. Всего получено бюллетеней – 3568, а реально проголосовало 3377 человек», – пояснил Венедиктов.

По его словам, дополнительное тестирование помогает понять и выявить, какие еще проблемы могут возникнуть в коммуникации между избирателями, которые физически находятся не на участке, а в любой точке земного шара, и самой системой во время голосования.

За ходом тестового голосования в течение дня наблюдали члены ОП Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий города, Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и технической рабочей группы.

В отличие от первого этапа, когда студенты Москвы выбирали лучшего председателя студсовета, на дополнительном тестировании наблюдателям был предоставлен доступ к большему количеству статистических данных.

«В режиме онлайн на информационных панелях выводилась статистика по количеству человек, зашедших на страницу голосования, верно авторизовавшихся в системе, получивших бюллетени и реально проголосовавших. Также, как и на первом тестировании, специальные принтеры, встроенные в ящик для голосования, выводили печать зашифрованных голосов из блокчейн-сети», – уточняется в материале.

Во время подготовки к дополнительному этапу специалисты департамента информационных технологий исправили выявленные ранее технические недочеты, которые привели к сбою, как, например, проблемы, связанные с сотовыми операторами и получением смс-уведомлений.

После 20:00 началась процедура расшифровки голосов, для этого были соединены три ключа, один из которых с 08:00 находился у Венедиктова, другой у руководителя электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, председателя комиссии по технологиям «Умного города» ОП столицы Ильи Массуха и третий у сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца.

Расшифровка голосов заняла 20 минут, после чего началась печать бюллетеней с результатами.

«Тестирование системы завершилось достаточно успешно, все задачи, которые перед нами стояли, были выполнены. Перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Что касается замечаний избирателей – да мы получили обратную связь и будем над ней работать, чтобы смс уходили еще лучше и вовремя», – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Артем Костырко.

По результатам тестирования голоса избирателей распределились следующим образом:

- 30% москвичей проголосовали за то, чтобы помещать бездомных животных в приюты;

- 27% голосов за то, чтобы стерилизовать и отпускать;

- 26% за то, чтобы стимулировать граждан брать животных домой;

- 14% за то, чтобы разрешать усыплять;

- 2% предложили отлавливать и вывозить из города;

- 1% за то, чтобы ничего не делать.

Итоги голосования и возможность их реализации на уровне города будут рассмотрены на ближайшем заседании рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных Общественной палаты Москвы. На основе обсуждения будут сформированы рекомендации и направлены в столичные органы исполнительной власти.