РИАМО (РЕУТОВ) – 24 июл. На площадке Фонда социальной поддержки населения в Реутове прошла очередная встреча с населением в рамках партпроекта «Чистая страна» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил Реутовскому информагентству муниципальный координатор проекта Дмитрий Глабай.

«В мероприятии приняли участие представители городской администрации, государственной жилищной инспекции, Адмтехнадзора, МосОблЕИРЦ, регионального оператора ООО «Хартия», городского отделения региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов, жители муниципалитета, принимающие активное участие в реализации партийного проекта», – сказал Глабай.

По его словам, это уже пятая подобная встреча в городе.

«Встречи мы начали проводить еще в январе. Именно тогда по обращению с ТКО начал работать региональный оператор «Хартия». Услуга эта для населения новая, приходится разъяснять порядок, доносить информацию до каждого. В начале встречи представитель «Хартии» рассказал, что в оплату услуги ТКО входит транспортирование, сортировка, захоронение мусора и обслуживание договоров. Тариф оплаты зависит от соответствующей зоны Московской области», – уточнил Глабай.

По данным агентства, далее мероприятие продолжилось в формате «вопрос-ответ». Жителей интересовало, как производится оплата, каким образом и кто формирует тариф, что происходит с мусором дальше.

«Если услуга предоставляется некачественно или возникают вопросы по обращению с ТКО, можно обратиться на горячую линию регионального оператора «Хартия», в единую диспетчерскую службу или в ООО «Кусор». Любая заявка, вне зависимости от органа, в который поступило обращение, направляется региональному оператору и обязательно рассматривается. Кроме того, в Общественной приемной местного отделения партия работает телефонная «горячая линия», обратившись на которую любой житель города может получить подробную консультацию или помощь», - добавил Глабай.