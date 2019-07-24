РИАМО - 24 июл. Подмосковье является важнейшим регионом по потреблению сыра, поэтому решение расположить производство в Московской области было логичным, сообщил президент компании Savencia Алекс Бонгран.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководством французской компании Savencia Fromage & Dairy. Глава региона рассказал, что подмосковные власти будут сопровождать проект по строительству завода французской компании в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском городском округе.

«Сейчас благодаря вам (властям Подмосковья – ред.) у нас появилась возможность инвестировать в Московскую область. Московская область - один из важнейших регионов, самых крупных в плане потребления. Поэтому вполне логично расположить производство близко к региону потребления», - сказал Бонгран.

Он отметил, что Россия - очень важная страна в европейском пространстве. Здесь есть возможность для развития бренда.

«Во Франции существует более тысячи разных сортов сыра. Поэтому мы думаем, что способны принести в Россию хороший сыр вместе с нашими технологиями», - заключил Бонгран.

Андрей Воробьев 17 июля принял участие в закладке памятных капсул в основание первых заводов агропарка «Сырная долина». Первыми резидентами сырного кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», ООО «Куршавальская сыроварня» и французская Savencia Fromage & Dairy Russie.