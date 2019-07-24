РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июл. Собака укусила девочку в поселке Томилино подмосковных Люберец, по данному факту проводится проверка, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 20 июля в дежурную часть отдела полиции ГУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о том, что ребенка укусила собака. Несовершеннолетная каталась на велосипеде в поселке Томилино, а собака выбежала из ближайшего дома.

«По данному факту проводится проверка. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении», – сказал сотрудник.