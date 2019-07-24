РИАМО – 24 июл. В Клину полицейские задержали подозреваемых в хищении кислородных баллонов, ими оказались двое местных жителей в возрасте 28 и 36 лет, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило заявление от представителя одного из предприятий в городе Высоковск о хищении металлических изделий и четырех кислородных баллонов.

«Сумма материального ущерба составила 22 тысячи рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 28 и 36 лет», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.