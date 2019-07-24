РИАМО - 24 июл. После ареста имущества оператора полигона ТКО «Ядрово» в Волоколамском округе Подмосковья оборудование передали Московской областной аварийно-восстановительной службе «МОС АВС», дальнейшие решения по рекультивации власти региона будут принимать исключительно по согласованию с общественностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Ранее Волоколамский городской суд арестовал земельные участки мусорного полигона «Ядрово», а также оборудование компании-оператора свалки. Теперь отвечать за рекультивацию полигона будет министерство ЖКХ Подмосковья.

«На основании решения правительства Российской Федерации полномочия по надзору сфере обращения с ТКО на территории региона были переданы Московской области, поэтому в рамках полномочий министерство осуществляло надзорную деятельность и неоднократно проводило проверки полигона ТКО «Ядрово», прежде всего, по многократным обращениям жителей Волоколамска с жалобами на неприятный запах и утечку фильтрата», — говорится в сообщении.

Инспекторы министерства ЖКХ Подмосковья выявили многочисленные нарушения, которые были документально зафиксированы, что, в свою очередь, позволило на первом этапе вести работу в административной плоскости, предоставляя возможность собственнику полигона реализовать мероприятия по дегазации по всем имеющимся картам, улавливанию и очистке фильтрата, другие мероприятия.

«Наши многочисленные уведомления и административные штрафы собственник полигона «Ядрово» игнорировал и мер по устранению ситуации не предпринимал. В частности, проект рекультивации прошедший общественные слушания, в которых принимало участие министерство ЖКХ, даже не прошел государственную экспертизу. По решению суда собственник должен был разработать такой проект еще в начале этого года, однако до сегодняшнего дня такого документа не существует, налицо явное неисполнение решения суда», — добавляется в сообщении.

Полигон «Ядрово» будет продолжать свою работу до декабря 2020 года, после этого он закроется. Сложилась ситуация, при которой жители страдали от этого источника загрязнения окружающей среды, а власти «уговаривали» собственника решить проблему.

«Поэтому на основании очередной жалобы общественников Волоколамска мы провели очередную проверку и при помощи специализированного лабораторного измерительного оборудования выявили существенные загрязнения фильтратом прилегающих участков земли, значительное превышение ПДК вредных веществ в атмосфере, несоблюдение требований по эксплуатации свалочного тела полигона. В очередной раз собственник проигнорировал исполнение предписаний и ничего не устранил, хотя по времени и технически у него была такая возможность», — отмечается в сообщении.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обратилось в ГСУ СК РФ по Московской области, направило материалы проверки, после чего было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных отходов. С учетом того факта, что дальнейшая деятельность полигона соответствующих лиц не позволит исключить угрозу жизни и здоровью граждан, арестованное по решению суда имущество ТКО «Ядрово» для обеспечения бесперебойной работы на полигоне передано на ответственное хранение с правом эксплуатации ГКУ Московской области «Московская областная аварийно-восстановительная служба «МОС АВС».

«Дальнейшие шаги министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области будут следующие. Министерством и «МОС АВС» будет обеспечена эксплуатация полигона в соответствии с действующим законодательством, меры по рекультивации будут приниматься исключительно по согласованию с общественностью, которая будет приглашена совместно измерить состав свалочного газа и принять экспертное решение о проекте по установке фильтров перед факелами», — подчеркивается в сообщении.

Будут определены первоочередные мероприятия проекта, который не был утвержден ранее, а также меры про дегазации склонов, улавливанию фильтрата и другие первоочередные мероприятия также будут согласованы с общественностью Волоколамского округа.