РИАМО - 24 июл. В конце года в Мытищах планируют построить комплексную поликлинику для взрослых и детей на 520 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент перед всеми участниками строительства поставили задачу уложиться в запланированный срок сдачи, увеличив темпы строительства за счет привлечения дополнительных специалистов. Это поручение прозвучало во вторник на совещании представителей администрации округа и генподрядных организаций в центре бюджетного строительства министерства.

«На площади свыше 11 тысяч квадратных метров будет построен современный клинико-диагностический комплекс для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям округа», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Сейчас в поликлинике идет отделка интерьеров и фасада, рабочие монтируют внутренние инженерные сети и коммуникации, а также благоустраивают территорию возле медицинского учреждения. Все процессы находятся под постоянным контролем ведомства.

Объект возводят по региональной государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.