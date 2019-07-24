РИАМО - 24 июл. В конце года в Мытищах планируют построить комплексную поликлинику для взрослых и детей на 520 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
На данный момент перед всеми участниками строительства поставили задачу уложиться в запланированный срок сдачи, увеличив темпы строительства за счет привлечения дополнительных специалистов. Это поручение прозвучало во вторник на совещании представителей администрации округа и генподрядных организаций в центре бюджетного строительства министерства.
«На площади свыше 11 тысяч квадратных метров будет построен современный клинико-диагностический комплекс для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям округа», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Сейчас в поликлинике идет отделка интерьеров и фасада, рабочие монтируют внутренние инженерные сети и коммуникации, а также благоустраивают территорию возле медицинского учреждения. Все процессы находятся под постоянным контролем ведомства.
Объект возводят по региональной государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
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