РИАМО - 24 июл. Правительство Москвы приняло распоряжение, по которому город передаст жителям 92-х домов в общую долевую собственность нежилые помещения, расположенные в их домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Многоквартирные дома, в которых находятся помещения, находятся в Центральном, Юго-Западном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Западном округах. Речь идет о 180 помещениях, включая подвалы, которые находились в собственности города. Их общая площадь составляет 13,8 тысячи квадратных метров.

«По разным причинам во многих домах такие помещения находились в собственности у города. Начиная с декабря 2014 года, Москва начала вести системную работу по передаче права собственности в пользу жителей», – заявил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что за это время более тысячи объектов недвижимого имущества общей площадью более 105 тысяч квадратных метров было передано горожанам.

Работа по передаче нежилых помещений в общую долевую собственность собственников недвижимости будет продолжена. Владельцы квартир в многоквартирных домах могут инициировать государственную регистрацию права общей долевой собственности и использовать эти нежилые помещения для своих нужд.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации все нежилые помещения в жилых домах являются общей долевой собственностью владельцев квартир и должны использоваться в интересах жителей дома. В них можно размещать инженерные системы домов, организовывать места для работы консьержей или хранения велосипедов и детских колясок.