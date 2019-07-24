РИАМО - 24 июл. Специалисты завершают обустройство шумовых полос на столичных транспортных магистралях, работы ведут на 26 объектах, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Шумовая разметка», как называют ее автолюбители, появится на 26 объектах. Из них работы завершаются на Новоданиловской набережной, Ленинском проспекте, Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Каширском шоссе, улице Сущевский Вал, улице Шереметьевская, Алтуфьевском шоссе», – отмечается в сообщении

Шумовая полоса является техническим средством организации дорожного движения и представляет собой пять параллельных прямых шириной 10 сантиметров каждая, нанесенных на всю ширину дорожного полотна.

При соприкосновении с элементами подвески она вызывает вибрацию и повышенный шум, привлекая внимание водителя, а также побуждая его к снижению скорости транспортного средства. Высота шумовых полос над уровнем проезжей части – от 5 до 10 миллиметров.

Шумовые полосы выполняются различными методами: поверхностная обработка покрытия из щебня, фрезерование дорожного полотна, нанесение полос из пластичных материалов, нарезка поперечных канавок и другими.

Шумовые полосы применяют перед нерегулируемыми пешеходными переходами, участками дорог с ограничением скорости и ограниченной видимостью, опасными поворотами, мостами, а также в местах концентрации ДТП.