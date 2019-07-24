РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июл. На реализацию 13 национальных проектов в подмосковной Балашихе из бюджетов трех уровней выделили свыше 7 миллиардов рублей, в горокруге появятся новые объекты образования и спорта, особое внимание уделят рекультивации полигонов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Всего на реализацию национальных проектов в Балашихе выделено свыше 7 миллиардов рублей – это средства бюджетов трех уровней. Большая часть объектов, где проводятся работы в рамках национальных проектов, озвученных президентом страны, – это объекты образования. В ближайшие три года в городском округе появится детский сад, три школы и две пристройки к существующим школам – на эти цели из бюджетов всех уровней выделено порядка 4 миллиардов рублей», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что значительные средства пойдут на реализацию национального проекта «Экология»: «уже в конце текущего года будет закончена рекультивация полигона ТКО «Кучино» – выделено свыше 2 миллиардов рублей, еще более 200 миллионов рублей – на полигон вблизи деревни Пуршево.

Также в 2020 году закончится реконструкция двух домов культуры – в микрорайоне Кучино и на Московском проезде, на которую запланировано свыше 400 млн. рублей.

По словам Брынцалова, немало будет сделано и в сфере популяризации спортивного образа жизни. Так, в микрорайоне Железнодорожный появится новая многофункциональная хоккейная площадка, до конца 2021 года будет проведена реконструкция спортивной школы олимпийского резерва, к концу лета жителей микрорайона Заря порадует новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Все объекты находятся под пристальным вниманием депутатского корпуса, региональных и местных властей», – заключил Брынцалов.